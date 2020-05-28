Християни східного обряду святкують Вознесіння

Християни східного обряду святкують Вознесіння

Укрінформ
Християни східного обряду 28 травня святкують Вознесіння Господнє. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році і безпосередньо пов'язане із святом Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається воно на сороковий день після Великодня.

Згідно із текстами Нового Заповіту, Вознесіння Господнє - день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів "праворуч Отця". Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся.

У Святому Письмі розповідається, що востаннє Ісус Христос промовив своїм учням: "Мир вам!", а потім дав останню настанову: "Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те, що я вам заповів, і я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу".

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У джерелах трьох перших сторіч не згадується про це свято. Знавці обряду дотримуються думки, що тоді його відзначали разом зі святом Зішестя Святого Духа. У IV столітті Вознесіння Господнє стає загальнознаним святом: історик Сократ називає його "всенародним".

У IV ст. рівноапостольна цариця Олена на честь цього свята на місці Христового Вознесіння звела храм.

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