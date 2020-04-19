Українська церква в Антарктиді стала єдиним храмом, де відбулася повноцінна служба

Церква Святого Володимира на українській полярній станції “Академік Вернадський” стала єдиним храмом, де відбулося святкове богослужіння з мирянами.

Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

“Як не дивно, сьогодні наші полярники отримали унікальний "привілей" - станційна церква Св. Володимира сьогодні є єдиним храмом Помісної Православної Церкви України, де відбулося повноцінне особисте святкове богослужіння і віряни мали змогу святкувати всі разом”, - йдеться у повідомленні.

Полярники наголошують, що це не порушення правил карантину – Антарктида досі лишається єдиним континентом планети, де немає коронавірусу.

Окрім того, у неділю, 19 квітня, на станцію мають прибути зимувальники 25-ї Української Антарктичної експедиції, які змінять 24-ту та літній сезонний загін. Вже ввечері дві возз’єднані команди матимуть змогу святкувати Великдень разом.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю 19 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

За даними поліції, українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Зокрема, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, у порівнянні з 7,5 мільйона торік.

Водночас поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.

Окрім того, розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.