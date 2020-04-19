Підтримка українців "заповнила" порожні храми - Зоря

Церковні храми спорожніли у дні Великодня, але відчувалася справжня підтримка онлайн.

На цьому наголосив речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у Facebook.

"Храми опустіли в ці дні, бо наші вірні прислухалися до заклику Церкви - але радісно відчувати таку велику підтримку, хоч і засвідчену онлайн. Ця підтримка ніби наповнює фізичну пустоту", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю 19 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

За даними поліції, українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Зокрема, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйона торік.

Водночас поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.

Окрім того, розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.