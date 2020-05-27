Євросоюз передав українським прикордонникам засоби захисту на майже мільйон гривень

Євросоюз передав українським прикордонникам засоби захисту на майже мільйон гривень

Фото, відео
Укрінформ
Для Державної прикордонної служби ЄС передав тисячі захисних масок, рукавичок, окулярів та інших засобів індивідуального захисту. Допомога надана в рамках проєкту, який фінансується ЄС «Підтримка реалізації концепції Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Європейський Союз передав засоби індивідуального захисту Державній прикордонній службі України, яка є першою контактною точкою для подорожуючих, котрі в’їжджають в Україну. До переліку обладнання увійшли 1000 захисних масок для обличчя, 1000 медичних рукавичок, 1000 окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, 1000 медичних чохлів і 79 безконтактних термометрів», - йдеться в повідомленні.

Євросоюз передав ДПСУ засоби індивідуального захисту / Фото: https://dpsu.gov.ua

Як зазначається, постачання засобів індивідуального захисту сприятиме спроможності Держприкордонслужби забезпечити постійну та безпечну обробку людей, котрі перетинають кордон, і таким чином дозволить виконувати функції прикордонного контролю в умовах COVID-19. Допомога надається в рамках проєкту, який фінансується ЄС «Підтримка реалізації концепції Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)».

Загальна вартість допомоги, яку виконавець проєкту – Міжнародний центр розвитку міграційної політики (ICMPD), передає, становить майже 1 млн грн.

«Надання захисних засобів Державній прикордонній службі та Державній митній службі, що працюють для підтримання важливих функцій в країні, є частиною підтримки ЄС уряду України в його прагненні захистити громадян від цієї пандемії. Ми разом з Україною під час цієї безпрецедентної кризи», – цитує пресслужба Главу Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Читайте також: Для пішоходів відкрили пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

У пресслужбі поінформували, що це перша частина підтримки, пов’язаної з проєктом протидії COVID-19, яка також включатиме надання Державній прикордонній службі України двох стаціонарних систем температурного скринінгу.

Читайте також: Перед посадкою в потяг пасажирам вимірюватимуть температуру - Укрзалізниця

Поки в Україні діє загальне міжнародне обмеження на поїздки, прикордонники продовжують оформлення спеціальних авіарейсів з українцями, які повертаються додому, та іноземними громадянами, які мають дозвіл на проживання в Україні. Також визначений перелік автомобільних пунктів пропуску та вантажних терміналів у морських портах, які продовжують роботу в умовах карантинних обмежень, наголосили у відомстві.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-