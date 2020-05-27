Євросоюз передав українським прикордонникам засоби захисту на майже мільйон гривень

Для Державної прикордонної служби ЄС передав тисячі захисних масок, рукавичок, окулярів та інших засобів індивідуального захисту. Допомога надана в рамках проєкту, який фінансується ЄС «Підтримка реалізації концепції Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Європейський Союз передав засоби індивідуального захисту Державній прикордонній службі України, яка є першою контактною точкою для подорожуючих, котрі в’їжджають в Україну. До переліку обладнання увійшли 1000 захисних масок для обличчя, 1000 медичних рукавичок, 1000 окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, 1000 медичних чохлів і 79 безконтактних термометрів», - йдеться в повідомленні.

Євросоюз передав ДПСУ засоби індивідуального захисту / Фото: https://dpsu.gov.ua

Як зазначається, постачання засобів індивідуального захисту сприятиме спроможності Держприкордонслужби забезпечити постійну та безпечну обробку людей, котрі перетинають кордон, і таким чином дозволить виконувати функції прикордонного контролю в умовах COVID-19. Допомога надається в рамках проєкту, який фінансується ЄС «Підтримка реалізації концепції Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)».

Загальна вартість допомоги, яку виконавець проєкту – Міжнародний центр розвитку міграційної політики (ICMPD), передає, становить майже 1 млн грн.

«Надання захисних засобів Державній прикордонній службі та Державній митній службі, що працюють для підтримання важливих функцій в країні, є частиною підтримки ЄС уряду України в його прагненні захистити громадян від цієї пандемії. Ми разом з Україною під час цієї безпрецедентної кризи», – цитує пресслужба Главу Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

У пресслужбі поінформували, що це перша частина підтримки, пов’язаної з проєктом протидії COVID-19, яка також включатиме надання Державній прикордонній службі України двох стаціонарних систем температурного скринінгу.

Поки в Україні діє загальне міжнародне обмеження на поїздки, прикордонники продовжують оформлення спеціальних авіарейсів з українцями, які повертаються додому, та іноземними громадянами, які мають дозвіл на проживання в Україні. Також визначений перелік автомобільних пунктів пропуску та вантажних терміналів у морських портах, які продовжують роботу в умовах карантинних обмежень, наголосили у відомстві.