Законодавство щодо санкцій в Україні потребує змін - правозахисники

Правозахисники заявляють про необхідність внесення змін в українське законодавство щодо застосування санкцій, оскільки чимало громадян помилково включені до санкційних списків, а також відсутній механізм оскарження таких дій органів влади.

На цьому наголосили у Благодійному фонді «Право на захист» на онлайн-брифінгу в Укрінформі 26 травня.

«У санкційному законодавстві є дуже обмежені можливості для громадянина захистити свої права. По-перше, йдеться про досить нечіткі підстави у законодавстві для застосування санкцій. А по-друге, сам механізм дозволяє досить довгий час тримати особу, щодо якої планується застосування таких заходів, у невідомості, і людина дізнається про це вже по факту», - зазначила Юлія Трало, координаторка з питань надання правової допомоги БФ «Право на захист».

Вона також зазначила, що якщо до людини помилково застосували такі заходи, то фактично відсутня позасудова процедура оскарження такого рішення, а сама судова процедура, як показує практика, має чимало суперечностей. Відтак людина потрапляє у скрутне матеріальне становище і часто не має можливості самотужки захистити свої права через те, що такі справи зазвичай є досить вартісні.

У Фонді вже майже рік ведуть справу пенсіонерки-переселенки - колишньої вчительки, яка помилково потрапила до списку осіб, щодо яких застосовано персональні санкції з обмеження права користуватися та розпоряджатися власним майном. У результаті пенсіонерка на рік залишилася без засобів до існування. Після численних звернень, запитів та розгляду справи у Верховному суді держава визнала, що підстав для застосування санкцій щодо цієї громадянки не було. І це стало першим позитивним прецедентом у подібних справах.

«Сам механізм застосування санкцій, як він виглядає на сьогоднішній день і в конкретному випадку, потребує визнання його протиправним. Можливо, це надасть органам державної влади поштовх, щоб змінити цей механізм, зробити його більш правовим, передбачуваним і узгодити інтереси національної безпеки з індивідуальними правами громадян», - наголосив Олег Тарасенко, старший стратегічний юрист БФ «Право на захист».

У Фонді наполягають на змінах у законодавстві про застосування санкцій. По-перше, на думку правозахисників, слід надати можливість особам, щодо яких планується застосування санкцій, отримати відповідну інформацію та надати пояснення. По-друге, потрібно запровадити адміністративний, позасудовий метод оскарження вже ухваленого рішення про застосування санкцій.

«Після ухвалення закону України «Про санкції» у 2014 році гостро постало питання помилок у списках осіб, щодо яких застосовуються санкції. Роками до таких переліків потрапляли громадяни, які жодним чином не порушували законодавство України», - йдеться у заяві БФ «Право на захист».

Як повідомлялося, згідно з законодавством, санкції в Україні ухвалюються рішенням РНБО і запроваджуються в дію указом Президента, дозволяючи застосувати значні обмеження прав як українських, так і іноземних фізичних та юридичних осіб, якщо їхня діяльність шкодить національній безпеці країни. Найбільш поширеним видом санкцій є блокування активів, що означає втрату можливості користуватися коштами на банківських рахунках і здійснювати будь-які фінансові операції.

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