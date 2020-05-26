Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт щодо індексації аліментів

Комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити в першому читанні законопроєкт №3112 "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі)".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", - йдеться у повідомленні.

Проєктом передбачається усунення колізій у законодавстві та часткове зменшення навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Для цього законопроєктом пропонується внести зміни до абзацу першого частини четвертої статті 71 закону "Про виконавче провадження", у яких на виконавця покладається обов’язок щороку індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Одним із способів виконання обов’язку по утриманню є присудження аліментів у твердій грошовій сумі. Сімейним кодексом України (частина друга статті 184) передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

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Індексація грошових доходів, спрямована на підтримання купівельної спроможності населення в умовах зростання цін з метою дотримання встановленого статтею 48 Конституції права щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту сприятиме: покращенню матеріального стану осіб, розмір аліментів на утримання яких визначено судом у твердій грошовій сумі; зменшенню навантаження на держбюджет у зв’язку із скороченням кількості отримувачів соціальних виплат та/або зменшення розміру таких виплат; зменшенню навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.