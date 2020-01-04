З аліментників у Києві за рік стягнули понад 380 мільйонів

Державні виконавці столиці у 2019 році стягнули майже 386 мільйонів гривень аліментів на користь 15 тисяч 97 дітей.

Про це у Facebook інформує Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

"Завдяки дієвим методам впливу державні виконавці Києва у 2019 році стягнули майже 386 мільйонів гривень аліментів для 15 097 дітей", - йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві нагадують: якщо аліментний борг накопичився більш як за 4 місяці, державні виконавці виносять постанову про заборону боржнику виїздити за кордон.

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Як повідомлялося, в бази даних прикордонників занесено близько 120 тисяч осіб, яким виконавчі служби обмежили виїзд за межі України через несплату аліментів.