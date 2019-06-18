У Києві цьогоріч оголосили у розшук 111 боржників із аліментів

У Києві з початку цього року 111 боржників із виплати аліментів оголошено в розшук.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко.

“З початку року 111 боржників із аліментів оголошено в розшук, загалом у столиці в розшуку перебуває майже 700 боржників. Із 2018 року до органів правопорядку державні виконавці столиці направили близько 2 тисяч подань про оголошення боржників у розшук. У понад 3 тисячах виконавчих проваджень ускладнена робота державних виконавців, оскільки боржники ведуть аморальний спосіб життя та не мають жодного майна”, - зазначив Куценко.

Водночас він наголосив, що з початку року державні виконавці столиці стягнули більше 170 мільйонів гривень аліментів на користь 12 283 дітей.

“Нині на виконанні в органах ДВС столиці перебуває майже 22 тисячі виконавчих проваджень”, - зауважив Куценко.