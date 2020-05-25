В'язень Кремля Шур підозрює, що цінну колекцію його батька вивезли до РФ

В'язень Кремля Шур підозрює, що цінну колекцію його батька вивезли до РФ

Укрінформ
Український політв'язень Віктор Шур, якого утримують у РФ, повідомив про ситуацію зі зникненням в Україні цінної колекції його батька, зокрема, він підозрює, що колекцію могли вивезти до Росії.

Про це Віктор Шур написав у листі українській активістці в Латвії Тетяні Лазді, яка передала його копію Укрінформу.

Шур стверджує, що їхній сімейний будинок розграбували, і звинувачує в цьому племінницю з Москви та її чоловіка, а також свого брата з колишньою дружиною. При цьому, ймовірно, частину цінної колекції (ікони, картини, антикваріат) було вивезено до Москви. За словами політв'язня, відеокамера зафіксувала, як на Subaru з московськими номерами вантажили речі з будинку, який він зі батьком мали у спільній власності.

У зв'язку з цією історією дочка Шура найняла адвоката. Самому політв'язню надійшов лист із МВС України, що з цією справою все ще «розбираються». Однак, за словами Шура, з вересня 2019 року просування у справі немає, хоча, як він вважає, було надано всі необхідні дані про те, «хто це зробив».

Лист Шура було відправлено 30 квітня, тому станом на сьогодні деяка інформація з нього могла втратити свою актуальність.

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Як повідомляв Укрінформ, Віктор Шур уже писав з ув'язнення про кримінальні історії навколо його сім'ї та колекції батька. За його словами, батько перебував на обліку в психдиспансері й перед смертю «подарував землю і будинок чужій людині», тому такий подарунок-оборудка виглядав досить дивно. Колекція батька була цінною, він показував її багатьом відомим людям, у тому числі Юлії Тимошенко і Віктору Ющенку. Тепер усе зібрання з дому зникло.

У другій половині 2019 року Шур писав листи Президенту України, а також до Посольства України в РФ про те, що поки він перебуває в ув'язненні, «відбувається грабіж майна» його сім'ї. І після повернення у нього не буде «ні будинку для проживання, ні майна, яке збирав разом із батьком».

Віктор Шур - ювелір, син відомого українського колекціонера рідкісних ікон. За інформацією LetMyPeopleGo, після розпаду СРСР Шур прийняв російське громадянство, виходячи з інтересів свого бізнесу. Однак у нього був дозвіл на проживання в Україні, і він постійно мешкав у Чернігові, де й зараз живе його сім'я.

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Нагадаємо, Віктора Шура було затримано наприкінці 2014 року ФСБ РФ. У 2015 році Брянський обласний суд засудив його до 12 років колонії суворого режиму за «держзраду у формі шпигунства». Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шура політичним в'язнем.

У 2016 році Віктор Шур отримав громадянство України.

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