В'язень Кремля Шур підозрює, що цінну колекцію його батька вивезли до РФ

Український політв'язень Віктор Шур, якого утримують у РФ, повідомив про ситуацію зі зникненням в Україні цінної колекції його батька, зокрема, він підозрює, що колекцію могли вивезти до Росії.

Про це Віктор Шур написав у листі українській активістці в Латвії Тетяні Лазді, яка передала його копію Укрінформу.

Шур стверджує, що їхній сімейний будинок розграбували, і звинувачує в цьому племінницю з Москви та її чоловіка, а також свого брата з колишньою дружиною. При цьому, ймовірно, частину цінної колекції (ікони, картини, антикваріат) було вивезено до Москви. За словами політв'язня, відеокамера зафіксувала, як на Subaru з московськими номерами вантажили речі з будинку, який він зі батьком мали у спільній власності.

У зв'язку з цією історією дочка Шура найняла адвоката. Самому політв'язню надійшов лист із МВС України, що з цією справою все ще «розбираються». Однак, за словами Шура, з вересня 2019 року просування у справі немає, хоча, як він вважає, було надано всі необхідні дані про те, «хто це зробив».

Лист Шура було відправлено 30 квітня, тому станом на сьогодні деяка інформація з нього могла втратити свою актуальність.

Як повідомляв Укрінформ, Віктор Шур уже писав з ув'язнення про кримінальні історії навколо його сім'ї та колекції батька. За його словами, батько перебував на обліку в психдиспансері й перед смертю «подарував землю і будинок чужій людині», тому такий подарунок-оборудка виглядав досить дивно. Колекція батька була цінною, він показував її багатьом відомим людям, у тому числі Юлії Тимошенко і Віктору Ющенку. Тепер усе зібрання з дому зникло.

У другій половині 2019 року Шур писав листи Президенту України, а також до Посольства України в РФ про те, що поки він перебуває в ув'язненні, «відбувається грабіж майна» його сім'ї. І після повернення у нього не буде «ні будинку для проживання, ні майна, яке збирав разом із батьком».

Віктор Шур - ювелір, син відомого українського колекціонера рідкісних ікон. За інформацією LetMyPeopleGo, після розпаду СРСР Шур прийняв російське громадянство, виходячи з інтересів свого бізнесу. Однак у нього був дозвіл на проживання в Україні, і він постійно мешкав у Чернігові, де й зараз живе його сім'я.

Нагадаємо, Віктора Шура було затримано наприкінці 2014 року ФСБ РФ. У 2015 році Брянський обласний суд засудив його до 12 років колонії суворого режиму за «держзраду у формі шпигунства». Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шура політичним в'язнем.

У 2016 році Віктор Шур отримав громадянство України.