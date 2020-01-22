Політв'язень Шур написав українській активістці в Латвії

«Я вів здоровий спосіб життя: не пив, не курив, не вживав наркотики. А тут (в ув'язненні, - ред.) почало все даватися взнаки. Бронхітом я вже перехворів. Зараз чекаю на ліки проти бронхіту, мені їх уже вислали з Пітера», - пише Шур.

Він повідомив і про інші проблеми зі здоров'ям: стоматологічні (політв'язня повинен був відвідати ортопед-стоматолог). Також Шур поскаржився на головний біль та розповів про плани зробити томографію головного мозку.

Політв'язень пояснив, що зараз він мало малює, тому що з настанням пізньої осені, мало сонця - і «світла мало в бараці».

Лист Шура було відправлено в листопаді 2019 року, тому деяка інформація в ньому застаріла. Зокрема, розповіді про відвідування консула України та адвоката, інформація про переговори щодо обміну утримуваними особами.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що у Віктора Шура, за інформацією від родичів, погіршився стан здоров'я: «сильний головний біль, болі в серці, підвищений тиск і набряк обличчя».

Раніше з таким же запізненням надійшов із Росії до Латвії лист від іншого українського політв'язня в РФ - Еміра-Усейна Куку.

Як повідомляв Укрінформ, Віктор Шур був затриманий у жовтні 2014 року ФБ РФ. У 2015 році Брянський обласний суд засудив до 12 років колонії суворого режиму громадянина Росії Віктора Шура за статтею 275 КК (держзрада в формі шпигунства). Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шура політичним в'язнем.

У 2016 році Віктор Шур отримав громадянство України.