Нацрада стурбована низьким дотриманням мовних квот і просить пояснень у телеканалів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася з листами до керівників телерадіоорганізацій з проханням пояснити їхню редакційну політику стосовно обов’язкової частки звучання в ефірі української мови.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Останній моніторинг регулятора засвідчив, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається у мінімальному відсотковому співвідношенні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, регуляторний орган стурбований такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремими положеннями Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної.

З оригіналом листа можна ознайомитись на сайті Національної ради.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання 21 травня голова Нацради Ольга Герасим’юк заявила, що вони занепокоєні дотриманням мовних квот за мінімальними показниками. За її словами, така редакційна політика означає потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому, після набрання чинності окремих положень закону, оскільки деякі норми набувають чинності з 16 липня 2024 року.