Нацрада призначила "Z ZIK" перевірку через концерт 9 травня

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 21 травня розглянула зафіксовані моніторингом в ефірі телеканалу «Z ZIK» ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – частини п’ятої статті 6 та пункту а) частини першої статті 59 – і призначила позапланову перевірку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«9 травня в часовому проміжку ‪від 20:59 до 21:58 мовник демонстрував концерт «Белые журавли» до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, проте не зазначив імена автора чи авторів, назви й адреси виробника програми. Це і є ознаками порушення, яке буде досліджено призначеною позаплановою перевіркою», - ідеться в повідомленні.

Проте, як зазначається, регулятор зафіксував також, що в цей час на офіційному сайті російського телеканалу НТВ в інтернеті була розміщена повна версія цього концерту, маркована як «производство ООО «Фридом» аудиотелекомпания НТВ».

Згідно з Указом Президента України за травень 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» інформаційний канал телекомпанії НТВ, що входить до структури федерального державного підприємства Всеросійська державна телевізійна і радіомовна телекомпанія, внесено в санкційний список юридичних осіб, до яких ці санкції застосовуються.

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Таким чином, є ознаки того, що «Z ZIK» (Телекомпанія «Нові комунікації») свідомо міг приховати копірайт і ознаки ідентифікації зазначеного телевізійного продукту.

«З’ясування цього питання належить до компетенції правоохоронних органів. Національна рада звернеться листом до Служби безпеки України щодо ідентифікації зазначеної програми й технічної можливості поширювати в Україні російською компанією НТВ її програми з використанням українських телекомунікаційних засобів мовлення», - повідомили у Нацраді. ​