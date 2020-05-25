МКІП та Асамблея людей з інвалідністю підписали меморандум про співпрацю

Підписано меморандум про співробітництво між Міністерством культури та інформаційної політики України та ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України».

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко та виконавчий директор Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Наталія Скрипка підписали Меморандум про співробітництво, зосередивши особливу увагу на питанні підвищення доступності закладів мистецької освіти та розвитку інклюзивного навчання», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, обидві сторони прагнуть, щоб заклади мистецької освіти стали доступними для всіх, хто прагне навчатися мистецтва і бажає розкрити свій талант, і на заваді цьому прагненню не повинні стати жодні бар’єри - ні фізичні, ні психологічні.

У МКІП зазначили, що для практичної реалізації цих прагнень започатковано пілотний проєкт «Мистецька освіта без обмежень», завдяки якому вже у наступному навчальному році мистецькі школи, які хочуть прийняти на навчання учнів з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, отримають необхідні фахові консультації та супровід експертів.

Форма заявки для участі у пілотному проєкті за посиланням.

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Також у МКІП поінформували, що по завершенню першої стадії пілотного проєкту будуть розроблені рекомендації щодо того, як найкраще організувати інклюзивне навчання у мистецькій школі і що для цього необхідно зробити.

«Окремий блок питань, що потребують взаємодії та спільних зусиль, - це підтримка митця з інвалідністю і формування позитивного сприйняття такого митця, толерантне ставлення до кожного члена суспільства і належна оцінка творчих здобутків незалежно від особливостей розвитку», - зазначили у відомстві.