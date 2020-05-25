Зґвалтування у Кагарлику: керівника Нацполіції хочуть заслухати на комітеті Ради

Члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вимагатимуть на комітеті пояснень від керівника Національної поліції щодо інциденту в Кагарлицькому відділі поліції, де двоє поліцейських затримані за підозрою у зґвалтуванні.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук у Facebook.

"Ми будемо вимагати публічних пояснень на парламентському комітеті від керівника Нацполіції і вимагати відповідальності не тільки шляхом покарання виконавців, а й їх керівників, що несуть персональну відповідальність за своїх підлеглих", - зазначив Осадчук.

Депутат зауважив, що інцидент безпрецедентний, але є наслідком сформованої управлінської культури в МВС.

"Толерування нахабству і цинізму ми бачили на найвищому рівні. Це все йде в низи організації і перетворюється в печерне жахіття. Ми про це кілька разів публічно казали керівництву і попереджали, але вони роблять вигляд, що у них все добре. У них все жахливо, і це факт", - написав Осадчук.

Пізніше депутат звернувся до МВС з проханням пояснити, хто брав на роботу і проводив атестацію поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні. Про це він повідомив у Facebook.

"Хто взяв виродків на роботу в поліцію в Кагарлику? Я подав депутатське звернення у Міністерство внутрішніх справ із простим питанням. МВС має чітко пояснити – хто, як і коли брав на роботу, просував по службі і проводив атестацію поліцейських, що все це вчинили?", - написав Осадчук.

Депутат вважає, що МВС має розкрити прізвища, які стоять під рішенням прийняти їх на роботу та атестувати, “аби від нас не ховали всіх, хто має нести відповідальність за жахіття в Кагарлику”. Осадчук наголошує, що це питання безпеки громадян і репутації держави.

Осадчук переконаний, що керівництво поліції області має нести особисту дисциплінарну відповідальність за злочинні дії своїх підлеглих. "Мовчанка начальника обласної поліції неприйнятна. Єдине, що може його виправдати – він пише заяву про відставку. Новина від поліції про відсторонення райвідділу, це не те, що має чути країна. Невідворотність покарання для всіх прямо і опосередковано причетних – цього очікують українці", - підкреслив політик.

За словами Осадчука, задля порятунку репутації поліції у таких випадках потрібна негайна публічна реакція від перших осіб міністерства.

"Керівники люблять соціальні мережі, але сьогодні досі мовчать. Мовчання міністра Авакова тільки поглиблює кризу, що розгортається прямо зараз", - написав депутат.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області, затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Голова Нацполіції України Ігор Клименко звільнив їх з лав поліції.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Як зазначається, окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні. Голова Нацполіції України Ігор Клименко звільнив цих двох чоловіків з лав поліції.

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Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки за 3 статтями Кримінального кодексу України.