Зґвалтування і тортури у Кагарлику: за справу копів взялося ДБР

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки, за 3 статтями Кримінального кодексу України.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що раніше правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка - вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Як зазначається, окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носу. Наразі слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання щодо них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою отримання всіх доказів, а також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області, оперативний супровід - Київське обласне управління ДВБ Нацполіції.

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Як повідомлялося, правоохоронці затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні. Голова Нацполіції України Ігор Клименко звільнив цих двох чоловіків з лав поліції.

Фото: ДБР