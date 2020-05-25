Двох поліцейських звільнили через підозру у згвалтуванні

Правоохоронці затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив цих двох чоловіків з лав поліції.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Внутрішня безпека Національної поліції України затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у неділю у поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції.

Як уточнюється, це повідомлення відразу почали відпрацьовувати співробітники НПУ. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Читайте також: Суд відправив під варту підозрюваного у вбивстві 7 людей на Житомирщині

«Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції у порядку ст. 208 КПК України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 КК України», - зазначили у МВС.