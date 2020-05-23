Суд відправив під варту підозрюваного у вбивстві 7 людей на Житомирщині

У Житомирі взяли під варту 58-річного Анатолія Захаренка, якого підозрюють у вбивстві 7 людей під час нічної стрілянини на березі ставу в селі Новоселиця.

Відповідну ухвалу прийняв Корольовський районний суд міста Житомира, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Застосувати до підозрюваного Захаренка Анатолія Петровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 липня 2020 року до 3 год. 30 хв без визначення розміру застави», - зачитав ухвалу слідчий суддя Костянтин Шалота.

Сторона обвинувачення наполягала на застосуванні до підозрюваного взяття під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Натомість захист просив суд про цілодобовий домашній арешт.

За словами Шалоти, підозрюваний розповів, що здійснював заходи необхідної оборони після того, як отримав вогнепальне поранення у праву руку від одного із загиблих. Він стверджував, що його життю загрожувала небезпека з боку семи загиблих осіб, що мали вогнепальну зброю.

Підозрюваний давав свідчення за відсутності журналістів.

Про Захаренка відомо, що він одружений і має 2 повнолітніх дітей.

Як повідомляв Укрінформ, вночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.

За інформацією слідчого, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи.

Також відомо, що підозрюваний він фігурує у справі проти поліцейського, який вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.