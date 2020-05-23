Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний раніше фігурував у кримінальній справі
Про це на засіданні Корольовського районного суду у Житомирі розповів слідчий, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми також, сторона обвинувачення, хочемо долучити матеріали, які раніше не були долучені… Відомості з оперативних обліків поліції про те, що підозрюваний раніше мав проблеми, притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також був фігурантом однієї з кримінальних справ, де безпосередньо на нього написалася заява як на особу, що вчинила правопорушення», - зазначив слідчий.
Крім того, до справи додали протоколи з місця огляду події та огляду тіла одного із загиблих.
У суді наразі обирають запобіжний захід вбивці. Відомо, що це Анатолій Захаренко, що народився 23.02.1962 року.
Суд прийняв рішення, що покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів.
Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих.
Як повідомляв Укрінформ, вночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.
За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. На березі ставу відпочивала компанія киян, старих його знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.
Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.
Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у затриманні поліцейського, що вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.
На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.