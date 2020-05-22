Орендарю ставка на Житомирщині оголосили підозру в умисному вбивстві

Правоохоронці повідомили орендарю ставка на Житомирщині, де внаслідок нічної стрілянини загинуло семеро людей, підозру у вчиненні умисного вбивства двох і більше осіб.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області Слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області орендарю ставка повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох і більше осіб (п.1.ч.2 ст. 115 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 22 травня на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району в орендаря водойми виник конфлікт із його знайомими, з якими він напередодні розпивав спиртні напої. Під час конфлікту підозрюваний із мисливської рушниці ИЖ-58 умисно заподіяв смерть 7 особам.

Серед убитих – колишні учасники ООС, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Орендаря водойми затримали, з місця події вилучено мисливську рушницю. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення встановлюються.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на Житомирщині орендар ставка розстріляв 7 своїх гостей – рибалок.