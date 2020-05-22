Масове вбивство на Житомирщині: дружина орендатора ставка назвала можливу причину конфлікту

Дружина орендатора ставка, який застрелив 7 чоловіків вночі на Житомирщині вважає, що можливою причиною інциденту могла стати суперечка з приводу участі у війні на Донбасі.

Про це повідомляє 5 канал.

«Він уже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його приятелів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію», - зазначила жінка.

Вона додала, що її чоловік має запальний характер і зауважила, що компанія вживала спиртне.

«Все це сталося на березі ставка. Там, де випивається горілка, – завжди конфлікт, - каже жінка.

Як повідомляв Укрінформ, вночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

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За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурував у затриманні поліцейського, який вимагав у орендаря хабар за не перешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.