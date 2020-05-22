На місці стрілянини на Житомирщині знайшли 5 одиниць зареєстрованої зброї

У Житомирській області на місці стрілянини, під час якої орендар ставка убив 7 чоловіків, вилучили 5 одиниць зареєстрованої зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Серед вилученої зброї – мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже встановили особи загиблих, зокрема це – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29 до 50 років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення із ООС.

Наразі призначено судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитано очевидців події, проводяться інші слідчі заходи та триває подальше з’ясування всіх обставин.

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Як повідомляв Укрінформ, вночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставку відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у затриманні поліцейського, що вимагав хабар за не перешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу правоохоронця.

Фото: Нацполіція