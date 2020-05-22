Серед вбитих під час стрілянини на Житомирщині є колишні військові та волонтери

Серед семи вбитих під час нічної стрілянини на Житомирщині є колишні військові та волонтери.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

«Між власником ставу, місцевим жителем 1962 року народження, і групою приїжджих осіб виник конфлікт, під час якого власник водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловік. За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о першій годині ночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.