Вбивство біля ставка на Житомирщині: поліція повідомила деталі

У Житомирській області поблизу села Новоселиця Попільнянського району вночі орендар ставка розстріляв сімох своїх гостей-рибалок з причини раптово виниклої неприязні.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"На березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збиралися вже не одноразово половити риби. Загалом, за даними слідства, їх було 9 чоловік, включно із орендарем ставка, громадянином 3. 1962 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Після розпиття спиртних напоїв шестеро відпочивальників лягли спати в сарайчику, що стоїть на березі ставка.

Двоє продовжували розпивати спиртні напої з орендарем ставка.

"Близько 1 години ночі орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних стосунків, почав розстрілювати відвідувачів з власної гладкоствольної мисливської рушниці марки «ІЖ». Спочатку він убив двох, що лишалися з ним поруч. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей", - розповів Геращенко.

Лише один з гостей, почувши постріли, встиг втекти в ліс, дістатися села і викликати поліцію.

Підозрюваний у вбивстві 7 людей затриманий поліцейськими і знаходиться під вартою.

Рушниця, з якої було вчинено масове вбивство, вилучена.

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Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить, в осудному він стані чи ні, зазначив Геращенко.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні о годині ночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.