На Житомирщині орендар ставків під час конфлікту застрелив сімох людей
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
“Сьогодні близько 1.00 у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив ряд пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб”, - йдеться у повідомленні.
Обставини події з’ясовуються. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, це - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи головного управління та місцевого відділу поліції.