На Житомирщині орендар ставків під час конфлікту застрелив сімох людей

У Попільнянському районі Житомирської області місцевий орендар під час конфліктної ситуації біля приватних ставків із мисливської рушниці смертельно поранив сім осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

“Сьогодні близько 1.00 у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив ряд пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб”, - йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовуються. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, це - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи головного управління та місцевого відділу поліції.