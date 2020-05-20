Обвал мосту на Дніпропетровщині: поліція відкрила три справи

На Дніпропетровщині за фактом обвалу частини автомобільного мосту поліція відкрила три кримінальні провадження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"За даним фактом в поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367(службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291(порушення чинних на транспорті правил) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвал мосту стався в той момент, коли по ньому проїжджала фура. В результаті автомобіль завис над рікою. Встановлено, що внаслідок події люди не постраждали.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Олексіївка Нікопольського району, під час руху вантажного автомобіля MAN автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї із секцій мосту.

Міст, що обвалився на Дніпропетровщині, був закритий для руху вантажівок. Однак водії продовжували інтенсивно ним рухатись, ігноруючи обмеження в тоннажі.

Наразі водіям, у зв’язку з аварійною руйнацією мосту через р. Чортомлик у Нікопольському районі на автодорозі Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя км. 206+925 (с. Олексіївка), необхідно планувати свої маршрути за виключенням вищезазначеної автодороги на ділянці Нікополь – Кривий Ріг та в зворотному напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Олексіївка Нікопольського району у середу під час руху вантажного автомобіля MAN автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї із секцій мосту.

На даний момент на місці працюють представники Служби автомобільних доріг, ДСНС та поліції. Загиблих та постраждалих унаслідок події немає.

Міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина 120 м, а висота - 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор та шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.