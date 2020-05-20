На Дніпропетровщині обвалився автомобільний міст через затоку Каховського водосховища.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

"20 травня о 10.20 до Служби порятунку «101» від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Олексіївка Нікопольського району, під час руху вантажного автомобіля MAN автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї із секцій мосту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина 120 м, а висота - 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор та шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих унаслідок події немає.

Наразі на місці працюють представники служб району. Об’їзд організовано через село Старозаводське Нікопольського району.

Фото: nashreporter.com