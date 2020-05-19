Обвал будинку в Одесі: рятувальники розчищають зруйновані конструкції

Рятувальники почали розчищення будівельного сміття та зруйнованих конструкцій в Одесі на місці будинку, що обвалився 18 травня.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє в Telegram.

"Станом на 17 год. 19 травня розпочато розчищення будівельного сміття та зруйнованих конструкцій", — йдеться у повідомленні.

Демонтаж будівлі на Торговій вулиці в Одесі / Фото: Ігор Ткаченко. Укрінформ

У відомстві уточнили, що загалом залучено 109 чоловік та 22 одиниці техніки, з них від ДСНС 60 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 18 травня о 16 год. 21 хв у м. Одеса по вул. Торгова, 20 обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року забудови). З будинку виведено 8 мешканців, у тому числі 2 дітей. Частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 та 4 поверхи), де проживало 17 осіб, які на момент обвалення були відсутні. Місцезнаходження всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо жертв та постраждалих немає.