В Одесі з’ясовують, чи є люди під завалами будинку

Працівники поліції забезпечують відвід автотранспорту, встановлюють анкетні дані мешканців будинку та осіб, які на момент обвалу могли знаходитися у будівлі та забезпечують правопорядок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Повідомлення про частковий обвал стіни чотирьохповерхового житлового будинку надійшло до поліції о 16.20», - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Працівники поліції забезпечують відвід автотранспорту, встановлюють анкетні дані мешканців будинку та осіб, які на момент обвалу могли знаходитися у будівлі. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 18 травня о 16 год. 25 хв. у м. Одеса по вул. Торгова, 20 сталося часткове обрушення стіни п’ятиповерхового житлового будинку (з 1 по 3 поверхи).

фото, відео: ДСНС