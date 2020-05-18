В Одесі впала частина житлового будинку – під завалами шукають людей
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Укрінформ
У понеділок, 18 травня, в Одесі сталося часткове обрушення стіни п’ятиповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє ДСНС.
"18 травня у м. Одеса по вул. Торгова, 20 сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. Проводяться роботи з пошуку постраждалих та розбору зруйнованих будівельних конструкцій", - йдеться у повідомленні.
З будинку виведено 8 мешканців.В Одесі впала частина житлового будинку / Фото: Думская
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
фото/відео: ДСНС і Думская