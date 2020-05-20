Міст, що обвалився на Дніпропетровщині, був закритий для вантажівок, але водії ігнорували це

Міст, що обвалився на Дніпропетровщині, був закритий для руху вантажівок. Однак водії продовжували по ньому їздити, ігноруючи обмеження в тоннажі.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

“Попри обмеження для великовагового транспорту, встановленого відповідно до 4 експлуатаційного стану, водії продовжували інтенсивно пересуватися мостом, ігноруючи обмеження в тоннажі. Як результат – сьогодні відбулась руйнація однієї секції штучної споруди”, - пояснюють у службі.

Зазначено, що в квітні нинішнього року було проведено обстеження цього мосту з випробуванням. За результатами обстеження в липні буде надано технічний звіт. Міст внесено до переліку об’єктів які підлягають ремонту у 2020 році.

Наразі водіям, у зв’язку з аварійною руйнацією мосту через р. Чортомлик у Нікопольському районі на автодорозі Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя км. 206+925 (с. Олексіївка), необхідно планувати свої маршрути за виключенням вищезазначеної автодороги на ділянці Нікополь – Кривий Ріг та в зворотному напрямку.

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Як повідомляв Укрінформ, у селі Олексіївка Нікопольського району під час руху вантажного автомобіля MAN автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї із секцій мосту.

Під час пресконференції Президента Володимира Зеленського про обвал мосту йому повідомили журналісти.

На даний момент на місці обвалу працюють представники Служби автомобільних доріг, ДСНС та поліції. Загиблих та постраждалих унаслідок події немає.

Міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина 120 м, а висота - 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор та шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Фото: prm.ua