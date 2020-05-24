У Києві учасники акції "Стоп реванш" рушили на Банкову

Учасники акції "Стоп реванш", що розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві, вирушили на вулицю Банкову до Офісу Президента.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кілька тисяч учасників акції прямують колоною з Майдану Незалежності до вулиці Банкової, де розташований Офіс Президента. Там вони планують зачитати свої вимоги до влади.

Учасники акції йдуть вулицею Грушевського, вони скандують: "Україна – понад усе", лунають українські патріотичні пісні.

Перед цим на Майдані Незалежності відбувся мітинг. Ситуація спокійна.

Як повідомлялося, організатори акції – "Рух опору капітуляції" - вважають, що Президент Володимир Зеленський обдурив своїх виборців, обіцяючи покінчити з олігархатом.

Напередодні організатори акції оприлюднили вимоги до влади. Серед них – припинити "політику капітуляції на умовах Кремля", звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, покласти край політичним переслідуванням патріотів, припинити "наступ на українську мову" та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення нашої держави з НАТО і ЄС.

Учасники акції також вимагають усунути олігархів від управління державою та припинити призначати на посади родичів, "кварталівців" та "посіпак Януковича".

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де в неділю, 24 травня, проходять масові заходи.

Раніше організатори акції повідомляли, що вона всеукраїнська, до якої долучилися низка міст.