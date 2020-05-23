Українські морпіхи відзначають професійне свято

В українських морських піхотинців 23 травня професійне свято – День морської піхоти.

День морської піхоти започаткований у 2014 році, і у 2014-2017 роках відзначався 16 листопада. Чинна дата святкування - 23 травня, встановлена Указом Президента України у 2018 році.

Історія української морської піхоти бере початок ще з 1918 року, коли 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби». Першим комендантом 1-го полку Морської піхоти став майор (військовий старшина) Іларіон Ісаєвич. Наступного року Симон Петлюра видав наказ про заснування Морського полку. У березні полк був реорганізований у 1-й Гуцульський полк морської піхоти Дієвої армії УНР. Частини морської піхоти УНР брали участь у Першому і Другому зимовому походах армії УНР.

Стосовно нашого часу, то днем створення морської піхоти сучасної України можна вважати 22 лютого 1992 року, коли в Севастополі 880-й Окремий батальйон під командуванням майора Віталія Рожманова прийняв присягу на вірність українському народові. Проте командування Чорноморського флоту не допустило перехід морських піхотинців під юрисдикцію України. Командир батальйону і його заступники були звільнені з посад, батальйон розформований, а особовий склад переданий в інші військові частини.

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1 липня 1993 року, після створення Військово-Морських сил України в Севастополі був сформований 1-й Окремий батальйон Морської піхоти, в який були зараховані кращі офіцери Чорноморського флоту, які виявили бажання служити Україні.

Після окупації Криму Росією морські піхотинці були передислоковані в Миколаїв, їх було менше батальйону. У стислі терміни в нових місцях дислокації морські піхотинці відновили свої бойові спроможності. Сформовано повноцінну бригаду морської піхоти в Миколаєві та створено новий окремий батальйон морської піхоти під Одесою.