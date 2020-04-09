Морські піхотинці на Одещині тренувалися захоплювати узбережжя

Окремий батальйон морської піхоти ВМС України провів на Одещині навчання, під час якого десантувався з моря для захоплення узбережжя та знищення артилерійської батареї умовного супротивника.

Про це повідомляє АрміяInform.

"На Одещині поблизу селища Миколаївка особовий склад 137-го окремого батальйону морської піхоти під час навчань здійснив успішне десантування з моря, щоб взяти під контроль ділянки узбережжя та забезпечити просування основних сил. При цьому морпіхи мали знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Навчання морської піхоти на Одещині / Фото: armyinform.com.ua

Зазначається, що з корабля Військово-морських сил ЗС України десантувалися три групи морських піхотинців зі штатним озброєнням. Водночас за декілька кілометрів від берега два взводи десантувалися безпарашутним способом з гелікоптерів морської авіаційної бригади. Налагодивши взаємодію між усіма групами, морські піхотинці знищили спостережний пост, підрозділи охорони артбатареї, а потім і саму артилерію умовного противника.

За словами командира морського десанту Кирила Орлюка, після висадки на берег "особовий склад продемонстрував високий рівень підготовки та вишколу".

Читайте також: Морська піхота провела танкові навчання з нічними стрільбами

Під час практичних дій до підрозділів постійно надходили різноманітні ввідні від керівництва навчань. Наприклад, на шляху одного з підрозділів виявилася замінована місцевість, а одне з відділень раптово потрапило в засідку.

"Командири на місцях мали діяти швидко, приймати правильні рішення, щоб вийти із ситуації без втрат і максимально ефективно виконати завдання", - підкреслюється в публікації.