У Києві оголосили підозру угрупованню, яке вербувало українців для наркоторгівлі у РФ

Столичні слідчі оголосили про підозру групі осіб, які під приводом роботи за кордоном вербували українців для наркоторгівлі в Російській Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час реалізації оперативної інформації співробітники столичної поліції задокументували діяльність злочинної групи з чотирьох осіб, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей на роботу у Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зловмисники підшуковували жертв через сайти оголошень серед людей з матеріальними труднощами. Вони купували їм квітки на потяг до столиці, а згодом контролювали перетин кордону з РФ, де їх зустрічали нібито "роботодавці".

"Вони змушували українців виконувати ту роботу, яку доручали. А це – розповсюдження наркотиків, за що у подальшому вони потрапляли у поле зору правоохоронців і зараз там відбувають покарання", - інформують у поліції.

У ході досудового розслідування за підтримки працівників Державної прикордонної служби правоохоронці встановили, що від злочинної діяльності угруповання постраждали 12 осіб.

Зараз спільники, серед яких двоє братів, перебувають під нічним домашнім арештом.

Слідчі встановили нові факти причетності фігурантів до інших епізодів, а тому за погодженням Київської міської прокуратури оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149 КК (торгівля людьми). Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.