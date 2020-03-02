Контрабанда 374 кілограмів героїну до Європи: СБУ затримала організатора наркотрафіку

Співробітники Служби безпеки України встановили та затримали організатора контрабанди героїну до Євросоюзу, який виявився іноземцем, власником київської фірми з продажу промислових товарів за кордон.

Про це повідомляє Служба безпеки в Закарпатській області.

“Співробітники Служби безпеки України на виконання ухвали слідчого судді встановили та затримали організатора контрабанди героїну до Євросоюзу, яку СБУ попередила на Закарпатті наприкінці минулого року”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець ‒ власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг під час продажу промислових товарів за кордон. Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.

Слідчі нагадали, що торік у листопаді на пункті пропуску “Ужгород” у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотиків становила 374 кілограми.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, іноземцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: facebook.com/SBU.Office.in.Zakarpatska.Oblast/