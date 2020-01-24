На Донеччині з рабства визволили людей, яких завербувала секта

Поліцейські Донеччини викрили групу осіб, які утримували людей в трудовому рабстві.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Операцію щодо визволення громадян провели працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та детективи поліції Донецької області із залученням спец призначенців РПОПу. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Фігуранти діяли під прикриттям благодійного фонду та релігійної спільноти. Окрім лідера, до складу угрупування входили керівники "храмів", які забезпечували діяльність закладу, вербувальники, що постійно стежили за утримуваними, та охоронці, які виконували силові функції.

На Донеччині викрили секту, яка вербувала в рабство / Фото: https://www.npu.gov.ua

"Працівників" набирали через оголошення в інтернеті, обіцяючи позбавити наркотичної або алкогольної залежності. Деяких кандидатів вербували на вулицях, користуючись їх важким становищем", - повідомили у поліції.

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Згодом зловмисники під наглядом вивозили людей на будівельні об’єкти до різних міст Донецької та Дніпропетровської області, де вони виконували тяжку роботу. За відмову працювати утримуваних карали методами фізичного впливу.

"Фігуранти називали цей процес "трудотерапія". Курс лікування тривав від двох місяців до року. Оплата за працю, а також за перебування осіб в «реабілітаційному центрі» йшла на рахунок ватажка злочинної групи. За один трудовий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 грн. При цьому самі робітники отримували лише спальне місце і мінімальне харчування", - зазначили у правоохоронних органах.

Поліцейські припинили діяльність одного з "центрів", розташованого в Маріуполі. Також правоохоронці встановили осіб, яких утримували тут раніше.

До відповідальності притягують лідера злочинної групи та його спільників. Усі вони жителі Маріуполя 31-37 років.

Крім того, у фальшивому "реабілітаційному центрі" поліцейські виявили раніше засудженого 25-річного чоловіка, який більше року переховувався від поліції. Зловмисник підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 "Грабіж" Кримінального кодексу України.

Підозрюваним інкримінують ч.2 ст. 149 «Торгівля людьми» та ч.2 ст.146 "Незаконне позбавлення волі" Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.