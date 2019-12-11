На Вінниччині потрапили в рабство семеро безхатченків

На Вінниччині поліцейські викрили подружжя, яке примушувало сімох безхатченків безкоштовно працювати на пилорамі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП за процесуального керівництва прокуратури області, викрили злочинну діяльність групи осіб у Бершадському районі, які займались трудовою експлуатацією людей, примушуючи безоплатно працювати на пилорамі. 11 грудня організатора оборудки затримали із залученням спецпідрозділу КОРД», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що власники пилорами, чоловік та дружина віком 44 та 42 роки, незаконно утримують на підприємстві людей, примушують їх безкоштовно працювати, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. Люди працювали на закритій території, їх контролював наглядач.

Слідством встановлені дві особи, які вербували для власників пилорами робітників. Зазвичай роботу пропонували людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, не мали постійного місця проживання. Обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату у розмірі 5 тисяч гривень. Натомість за тяжку працю потерпілі грошей не отримували, а лише харчі.

На момент прибуття поліцейських на території пилорами перебували семеро робітників, більшість з них не мали документів. Працю чоловіків тут незаконно використовували впродовж декількох місяців.

За місцем проживання та місцем роботи затриманих проведені ряд обшуків, вилучені речові докази. Документування злочинної діяльності групи здійснюється в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.149 КК України (торгівля людьми). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.