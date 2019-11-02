У Кувейті рабовласники в Instagram виставляли "покоївок на продаж"

У Кувейті работоргівці розміщували оголошення про продаж людей через Instagram та інші додатки від Google та Apple.

Про це повідомляє ВВС.

"Влада Кувейту стверджує, що офіційно викликала та припинила діяльність власників кількох акаунтів у соціальних мережах, що використовувались для продажу домашніх працівниць як рабів", - ідеться в повідомленні.

Арабське розслідування BBC виявило пропозиції рабовласників на додатках, наданих Google та Apple, включаючи Instagram, що належать Facebook.

Жінок пропонували на продаж як хатніх робітниць через хештеги, такі як "покоївки на продаж".

Влада Кувейту заявила, що учасникам було наказано зняти рекламу. Вони також були змушені підписати юридичне зобов'язання, пообіцявши більше не брати участь у цій діяльності.

В Instagram заявили, що видалили всі оголошення про продаж рабів та пообіцяли запобігати створенню нових облікових записів для використання з метою работоргівлі.