У медустановах Міноборони виплатили 300% надбавки медикам, які працюють з хворими на COVID-19

У лікувальних установах Міністерства оборони України вже виплатили надбавку за квітень медичному персоналу, який безпосередньо працює з хворими на COVID-19.

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію заступника директора Департаменту фінансів Міноборони Сергія Галімського.

«Поки що це стосується лише цивільних медиків. Виплати здійснюють за замовленням військово-медичних клінічних центрів. Керівництво госпіталів запровадило чіткий контроль за наданням медичної допомоги хворим на коронавірус, і відповідно до цих відомостей здійснюють доплату. Не буде так, що медичний працівник, який на п’ять хвилин зайшов у палату до хворого, отримує 300-відсоткову надбавку. Ведеться жорсткий контроль, аби не було соціальної напруги», - повідомив Галімський.

За його словами, більш складною є ситуація з виплатою надбавки військовим лікарям та медичним сестрам, але і це питання на стадії вирішення.

«Внесення змін до постанови уряду нами здійснено, наразі чекаємо їхнього узгодження та затвердження, аби й медики в погонах отримували надбавку. Затримка вийшла через погодження документа в інших силових структурах. Наразі очікуємо замовлення від лікувальних установ для виплати за травень», - пояснив Галімський.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок, 21 травня, в ЗСУ 48 осіб хворіє на коронавірус. За минулу добу виявлено три нових випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 205 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 29 осіб.