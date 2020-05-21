Посольство Британії приєдналося до святкування Дня вишиванки

Посольство Великої Британії в Україні привітало українців з Днем вишиванки, а британські дипломати приєдналися до святкування.

Про це диппредставництво повідомило у Facebook.

«З Днем Вишиванки! Посольство Великої Британії, попри карантин, з радістю приєднується до цьогорічного свята. Багато наших колег і колежанок із нетерпінням чекають на цей день, аби показати свою вишиту сорочку чи сукню. Дивіться наші фото у вишиванках, а діліться своїми у коментарях», - зазначили у Посольстві.

Посольство Великої Британії в Україні привітало з Днем вишиванки / Фото: British Embassy Kyiv

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

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Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах світу.