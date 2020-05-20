Степанов відхилив усі кандидатури на посаду голови Нацслужби здоров'я
Про це він сказав на засіданні уряду 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На голову НСЗУ був проведений конкурс в січні-місяці. Я провів співбесіду, згідно із законодавством, з трьома людьми, які перемогли в цьому конкурсі, подав сьогодні протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу. Також прийняте сьогодні розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби згідно з чинним законодавством", – сказав Степанов.
Він зазначив, що це станеться, швидше за все, на наступному засіданні Кабінету міністрів.
Як повідомляв Укрінформ, в січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти, після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби, мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.
НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.