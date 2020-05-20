Степанов відхилив усі кандидатури на посаду голови Нацслужби здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відхилив усі кандидатури на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це він сказав на засіданні уряду 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На голову НСЗУ був проведений конкурс в січні-місяці. Я провів співбесіду, згідно із законодавством, з трьома людьми, які перемогли в цьому конкурсі, подав сьогодні протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу. Також прийняте сьогодні розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби згідно з чинним законодавством", – сказав Степанов.

Він зазначив, що це станеться, швидше за все, на наступному засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, в січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти, після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби, мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.