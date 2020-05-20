ВР планує зміни до законів щодо визначення підслідності правопорушень, які розслідує ДБР

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2560 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органи державного бюро розслідувань)".

Законопроєкт у першому читанні підтримали 260 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону розроблено з метою забезпечення належного функціонування Державного бюро розслідувань та виконання ним функцій щодо боротьби із кримінальними правопорушеннями, скоєними публічними діячами та службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище у державі", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт усуває розбіжності та неузгодженості між положеннями частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України та положеннями статті 5 закону "Про Державне бюро розслідувань".

Проєктом закону пропонується внести зміни до частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу та статті 5 закону "Про Державне бюро розслідувань", виклавши їх у новій редакції.

Зокрема, частина 4 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України доповнюється посадами голови та членів Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадових осіб місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад; керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, та його заступників, суддів Конституційного суду, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді), голови та його заступників, членів та інспекторів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, у разі скоєння злочинів якими досудове розслідування буде здійснюватися слідчими Державного бюро розслідувань.

Статтею 5 закону "Про Державне бюро розслідувань" визначається, що основними завданнями Державного бюро розслідувань є запобігання, виявлення, припинення, розкриття і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Автори зауважують, що вказані зміни повністю узгоджуються із набуттям чинності законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (реєстр. № 2116).