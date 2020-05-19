Конкурс на директора ДБР: Раді не вдалося призначити представників у комісію

Парламент відхилив проєкт постанови "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань" (№3067).

Документ підтримали 194 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом постанови пропонувалося включити до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора Держбюро розслідувань Владлена Неклюдова (народний депутат від "Слуги народу"), Юрія Пономаренка (декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) та Юлію Яцик (народний депутат від "Слуга народу").

Крім того, планувалося вивести зі складу комісії Владислава Бухарєва, Євгена Дейдея та Миколу Паламарчука.

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Як повідомлялося, нині посада директора Державного бюро розслідувань залишається вакантною. У березні Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади в. о. директора ДБР і призначив її генеральним прокурором.

Повноваження директора Державного бюро розслідувань виконує заступник директора ДБР Олександр Соколов.

Директор ДБР призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР. До складу комісії входять по три особи від Президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради.