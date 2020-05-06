У ДБР планують створити підрозділи в усіх областях України

У Держбюро розлідувань обговорюють ідею утворення територіальних підрозділів відомства у кожній області України.

Про це перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков повідомив у інтерв’ю «resonance.ua».

«Обговорюється і розширення терпідрозділів ДБР, утворення їх у кожній області України - для своєчасного реагування на вчинення злочинів. На стадії вивчення ідея тренінгового та експертного центрів для проведення відбору і навчання працівників ДБР. А також найважливіших експертних досліджень», - сказав Бабіков.

За його словами, у ДБР хочуть сформувати потужний слідчий підрозділ із найсучаснішими інструментами роботи. Йдеться, за словами Бабікова, насамперед про технічне та програмне обладнання для отримання даних із електронних інформаційних пристроїв чи систем, баз даних тощо.

«Ми домовились із міжнародними партнерами стосовно навчання наших слідчих і оперативно-технічних працівників найпрогресивнішим технологіям зняття інформації, проведення слідчих дій, технічних заходів тощо. Більш того, наразі завершуємо роботу для отримання пересувних криміналістичних лабораторії, якими мають бути забезпечені і центральний апарат, і територіальні управління ДБР», - наголосив Бабіков.

Він уточнив, що наразі також триває процес створення спецпідрозділу слідчих-криміналістів, їхнім завданням буде використання найсучасніших технологій у сфері збору доказів і навчання цього слідчих. Бабіков відмітив, що "ця ініціатива отримала схвалення наших міжнародних партнерів".

«Головне ж завдання - перейняти найефективніші форми збору доказів. Та запровадити їх у щоденну практику слідчих та оперативників Державного бюро розслідувань», - зазначив Бабіков.