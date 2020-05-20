В Україні повністю відновили вертикаль санітарних лікарів – Зеленський

В Україні повністю відновлено вертикаль санітарних лікарів та збільшено кількість лабораторій, які можуть виявляти коронавірус, до 40.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 20 травня, присвяченій підсумкам першого року його каденції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була скорочена вертикаль санітарних лікарів країни... їх не існувало, ми підняли повністю цю вертикаль. Ми підняли цю вертикаль для місцевих влад, підняли лабораторії. Сьогодні працює понад 40 лабораторій", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що для протидії поширенню коронавірусу і забезпечення країни засобами захисту та боротьби з коронавірусною інфекцією до спільної роботи залучався Офіс Президента, МОЗ, Кабмін, губернатори, багато мерів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу навесні 2017 року, назвавши її подальше функціонування "недоцільним".

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом одужало 5955 осіб, 564 летальних випадків.