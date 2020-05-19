ІМІ зафіксував 25 “карантинних” порушень свободи слова

Інститут масової інформації з 12 березня 2020 року, з початку карантину в Україні, зафіксував 25 порушень свободи слова, пов'язаних з дією карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

"Так, наприкінці квітня та протягом травня (станом на 18 травня) ІМІ зафіксував 4 випадки зазначених порушень – на Дніпропетровщині, у Чернівецькій області, у Запоріжжі та Львові", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема, 28 квітня журналістів видань "Бегемот" та "Наш Павлоград" не пустили на сесію Павлоградської міської ради (Дніпропетровська область), де планувалося перерозподілити 30 млн грн бюджетних коштів. Журналістів, крім обраних, не пустили навіть за сприяння поліції. Недопуск охоронець міськради пояснив епідемією коронавірусу. Водночас він не показав ані поліції, ані журналістам будь-яких наказів або нормативних документів, на підставі яких журналістів не пускають на пленарне засідання.

А 30 квітня секретар Чернівецько-Буковинської консисторії УПЦ МП архімандрит Микита звернувся до Служби безпеки України з проханням закрити редакцію газети “Молодий буковинець” на повний карантин. Така заява пов’язана з тим, що видання на своєму сайті 29 квітня передрукувало інформацію ресурсу “Релігійна правда”, який, посилаючись на власні джерела, повідомив про те, що в керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія та ще низки священнослужителів пневмонія. Також цього дня архімандрит Микита відвідав редакцію “Молодого буковинця”, “де, знімаючи на відео, демонстративно кашляв на працівників установи і поводився нахабно”. Після відвідин редакції архимандрит написав заяву до СБУ, в якій попросив скерувати до редакції “представників відповідних служб з метою перевірки епідеміологічного стану в будівлі”.

Також зазначається, що в Запоріжжі 7 травня невідомий чоловік накинувся на знімальні групи центральних телеканалів, що готували сюжет про порушення правил карантину на ринку “Бахчисарай”. Чоловік почав переслідувати журналістів, щойно вони зайшли на територію ринку, і нецензурно їх ображав. Потім став кидатися на операторів і намагався зірвати маски з журналістів та пошкодити техніку.

В ІМІ додали, що у Львові 13 травня знімальну групу телеканалу “Перший Західний” вигнали з перукарні та заборонили знімати. Журналістка Ксенія Павлишин та оператор Юрій Кісь хотіли відзняти матеріал про послаблення карантинних обмежень у місті й відновлення роботи салонів краси та перукарень.

"Загалом найбільше порушень зафіксовано в Києві та області - п’ять, на Херсонщині та Дніпропетровщині – по чотири, три – на Львівщині, два – у Чернівецькій області і по одному випадку – на Хмельниччині, Полтавщині, Одещині, Донбасі, в Черкасах, Миколаєві та в Запоріжжі", - констатували в ІМІ.

Там нагадали, що 14 квітня ІМІ повідомляв про зафіксовані 15 випадків порушень свободи слова, пов'язаних з дією карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу.

Станом на 21 квітня Інститут масової інформації зафіксував 18 порушень свободи слова, пов’язаних з карантином.

29 квітня ІМІ повідомив про 21 такий випадок з початку дії обмежувальних заходів.

В ІМІ закликали про порушення професійних журналістських прав звертатися на їхню гарячу лінію за телефоном (050) 447 70 63 та писати на електронну адресу info@imi.org.ua.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 травня заявив, що уряд має намір з 25 травня дозволити роботу дитячих садків та метрополітену в Україні.