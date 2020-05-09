Медіарух обурений викликом на допит головної редакторки агенції "Слідство.Інфо"

Українські медійні та громадські організації, журналісти – учасники Медіаруху – обурені діями Головного слідчого управління Нацполіції, яке планує допитати головну редакторку агенції розслідувань «Слідство.Інфо» Анну Бабінець.

Про це йдеться в заяві Медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір», яку оприлюднив «Детектор медіа».

«Згідно з оприлюдненою інформацією, допит має відбутися у справі, ініційованій нардепом Олександром Дубінським через інформаційний запит щодо його контактів з особами, наближеними до президента США Дональда Трампа. Народний депутат від партії «Слуга народу» передав своє звернення особисто міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, після чого почалося розслідування стосовно «Слідства.Інфо», - зазначається в заяві.

Медіарух розцінює такі дії з боку поліції як тиск на незалежні медіа. До того ж, указують підписанти, виклик журналіста на допит через надісланий інформаційний запит негативно впливає на міжнародний імідж України та ставить її в один ряд з авторитарними країнами, де нехтують свободою слова.

У зв’язку з цим Медіарух нагадує, що ще два місяці тому, коли стало відомо про згадану справу проти журналістів-розслідувачів, низка міжнародних організацій, серед яких «Репортери без кордонів» та CPJ, засудили дії української влади.

«Ми зі свого боку закликаємо президента Володимира Зеленського та міністра Арсена Авакова не забувати, що Україна є демократичною державою, де журналіст не може бути викликаний до поліції лише через те, що виконує свої прямі професійні обов'язки – запитує інформацію у посадовця. Такі дії сприймаються і українською, і світовою журналістською спільнотою як тиск на незалежні медіа», - наголошують автори заяви.

Вони також закликали МВС та особисто Арсена Авакова не вдаватися до дій, що можуть бути розцінені як залякування журналістів – а натомість «спрямувати зусилля на розслідування реальних кримінальних справ, серед яких десятки нападів на журналістів».

Як повідомлялося, на початку березня агенція "Слідство.Інфо" завила про спробу тиску на журналістів у зв'язку з відкриттям кримінального провадження за матеріалами, переданими до МВС депутатом Дубінським.