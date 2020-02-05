Сьогодні, 5 лютого, річниця створення в Україні Медіаруху «Журналісти за усвідомлений вибір».

Станом на початок 2020 року рух об'єднує понад 70 провідних українських ЗМІ та медійних ГО, як регіональних так і національного рівня.

Нагадаємо, Медіарух був створений, щоб забезпечити громадянам можливість обирати президента і парламент на основі повної та достовірної інформації.

У річницю створення учасники Медіаруху заявляють, що ця платформа продовжить своє існування з метою реагування на виклики в медіасфері. «Ми з уважністю будемо стежити за законодавчими ініціативами української влади, порушеннями свободи слова та за викликами, пов’язаними з професійною журналістикою. Ми активно і публічно реагуватимемо на ці виклики та інформуватимемо про них українську та міжнародну спільноту. Зокрема, станом на станом на сьогодні Медіарух відіграє одну з ключових ролей у гострих дискусіях навколо законопроєкту про дезінформацію.

Нагадуємо, ініціаторами створення Медіаруху стали: Незалежна медійна рада, «Громадське радіо», ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», МГО «Інтерньюз Україна», Центр демократії та верховенства права, Фундація «Суспільність», Незалежна асоціація телерадіомовників, ГО «Донецький інститут інформації», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика».

Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали «UA:Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ІА «Укрінформ», ІА «Інтерфакс-Україна», Liga.net, «Дзеркало тижня. Україна», «Новое Время», «Цензор.нет», 5 канал, «Український тиждень», низка регіональних медіа, громадських організацій та окремих журналістів – загалом понад 70 учасників.

Вступити до Медіаруху або підтримати його можна, звернувшись до координатора Вадима Міського: vadim.miskyi@gmail.com.

Протягом року від початку свого заснування, Медіарух випустив 16 публічних заяв на підтримку свободи слова та з метою захисту права громадян на достовірну інформацію: