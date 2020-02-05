5 лютого – річниця створення в Україні Медіаруху «Журналісти за усвідомлений вибір»
Сьогодні, 5 лютого, річниця створення в Україні Медіаруху «Журналісти за усвідомлений вибір».
Станом на початок 2020 року рух об'єднує понад 70 провідних українських ЗМІ та медійних ГО, як регіональних так і національного рівня.
Нагадаємо, Медіарух був створений, щоб забезпечити громадянам можливість обирати президента і парламент на основі повної та достовірної інформації.
У річницю створення учасники Медіаруху заявляють, що ця платформа продовжить своє існування з метою реагування на виклики в медіасфері. «Ми з уважністю будемо стежити за законодавчими ініціативами української влади, порушеннями свободи слова та за викликами, пов’язаними з професійною журналістикою. Ми активно і публічно реагуватимемо на ці виклики та інформуватимемо про них українську та міжнародну спільноту. Зокрема, станом на станом на сьогодні Медіарух відіграє одну з ключових ролей у гострих дискусіях навколо законопроєкту про дезінформацію.
Нагадуємо, ініціаторами створення Медіаруху стали: Незалежна медійна рада, «Громадське радіо», ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», МГО «Інтерньюз Україна», Центр демократії та верховенства права, Фундація «Суспільність», Незалежна асоціація телерадіомовників, ГО «Донецький інститут інформації», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика».
Вступити до Медіаруху або підтримати його можна, звернувшись до координатора Вадима Міського: vadim.miskyi@gmail.com.
Протягом року від початку свого заснування, Медіарух випустив 16 публічних заяв на підтримку свободи слова та з метою захисту права громадян на достовірну інформацію:
- В Україні презентовано медіарух «Медіа за усвідомлений вибір». Текст меморандуму.
- Медіарух виступає на захист джерел інформації «Нового времени» – заява
- Медіарух закликав Зеленського вийти на прес-конференцію до 18 квітня
- Звернення медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір» до Володимира Зеленського
- Зосередження каналів у руках оточення Медведчука – загроза для національної безпеки та інформаційного простору. Заява Медіаруху
- Медіарух закликає українську владу знайти і покарати винних у вбивстві Комарова – заява
- Закликаємо запобігти повзучій окупації медіапростору Росією. Заява ексспівробітників ZIK, Медіаруху та громадських організацій
- Медіарух застерігає команду Зеленського: суспільство — це не лише ваші френди і фоловери
- Медіарух протестує проти призначення представника ОПЗЖ головою комітету з питань свободи слова – заява
- Медіарух занепокоєний обшуками в НСТУ та закликає не допустити блокування незалежної роботи мовника
- Заява медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір» щодо річниці вбивства Георгія Гонгадзе
- Медіаспільнота закликає президента публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку працівниці його Офісу
- Медіаспільнота закликає владу та правоохоронців притягнути Портнова до відповідальності
- Медійники та правозахисники закликають Зеленського продовжити термін підготовки законопроєкту про дезінформацію
- Одеські журналісти заявили про відсутність у регіоні гарантій безпеки для їхньої роботи (заяву підтримав Медіарух).
- Заява медійників щодо законопроєкту про дезінформацію.