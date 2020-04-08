Медійники - проти трансляції шкільних уроків на каналах NewsOne, "112" і ZIK

Медіарух, Незалежна медійна рада та медійні громадські організації висловлюють обурення щодо трансляції телевізійних уроків під час карантину на проросійських, за їхніми словами, каналах NewsOne, 112 і ZIK.

Про це йдеться в заяві, який оприлюднила Незалежна медійна рада у Facebook.

«Таке рішення суттєво зашкодить інформаційній безпеці України та інформаційній гігієні суспільства, адже воно суттєво розширить вплив російської та проросійської пропаганди, зокрема й на молоде покоління», - вважають медійники.

Як зазначається, в ефірі цих телеканалів холдингу «Новини», формальним власником яких є народний депутат Тарас Козак («Опозиційна платформа — За життя») і які перебувають під безпосереднім впливом керівника цієї партії Віктора Медведчука, не раз заперечувалась російська агресія, лунали заклики до зняття санкцій з Росії, визнання окупаційної влади Донецька та Луганська, «миру за будь-яку ціну» на умовах Путіна, а переговори між «Опозиційною платформою — За життя» та її союзниками в Росії позиціонувалися як «міжпарламентський діалог».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не раз визнавала дії цих каналів протизаконними і штрафувала їх за мову ворожнечі та інші порушення, нагадуют підписанти.

«Ми закликаємо владу переглянути своє рішення з урахуванням ризиків, які воно несе. Демонстрація відеоуроків на цих каналах збільшить їхню аудиторію за рахунок тих людей, які за інших обставин не стали б дивитися пропагандистські проросійські телеканали», - підкреслили автори заяви.

Вони також закликали інші українські телеканали, які не задіяні в проєкті «Всеукраїнська школа онлайн», зголоситися на участь у ньому.

Серед організацій, що підписали заяву, - "Детектор медіа", Інститут масової інформації, Громадське радіо, Інститут демократії вм. Пилипа Орлика, ГО «Сильні громади» та ін.

Як повідомлялося, 6 квітня 2020 року стартував проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в межах якого виходитимуть відеоуроки з 11 предметів для учнів 5 – 11 класів. Телеуроки транслюють 11 телеканалів: «ПлюсПлюс», «112 Україна», NewsOne, «Піксель», ZIK, «УНІАН ТБ», «Індіго», «Рада», «UA: Культура», «UA: Перший», М1, а також телеканал «Дом» (для учнів з окупованих територій) і медіасервіс Megogo.

Водночас, керівництво однієї з львівських шкіл не рекомендує батькам та дітям використовувати контент каналів 112, Zik та NewsOne для дистанційного навчання школярів.