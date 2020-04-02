Депутатка закликає заборонити "112 каналу" та NewsOne трансляцію відеоуроків

Секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа (фракція "Голос") заявляє про неприпустимість того, що частина відеоуроків для школярів транслюватиметься на телеканалах, які, за її словами, мають пророосійську позицію.

Відповідне звернення до Офісу Президента, міністерств культури та освіти і науки вона оприлюднила у Facebook.

"У понеділок стартує «Всеукраїнська школа онлайн» - телеканали транслюватимуть відеоуроки для школярів 5-11 класів... Згідно з рішенням, яке оприлюднив Офіс Президента, частина уроків для школярів транслюватиметься на пропагандистських каналах NewsOne, ZIK та 112 канал", - написала парламентарій.

Піпа нагадала, що діяльність зазначених телеканалів розслідує парламентська слідча комісія, а щодо телеканалу NewsOne торік було почато розслідування через пропагандистський телеміст з державою-агресором. Крім того, за її словами, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не раз "визнавала дії цих каналів протизаконними і накладала відповідні санкції за мову ворожнечі та інші порушення".

"Це канали, які категорично заперечують російську агресію, регулярно закликають країну до капітуляції, зняття санкцій із Росії і визнання окупаційної влади Донецька та Луганська. І закликають українців до «миру за будь-яку ціну» на умовах Путіна", - стверджує Піпа.

У цьому зв'язку вона заявила: "Транслювання відеоуроків для наших дітей відверто проросійськими каналами вважаю неприпустимим! Ці канали мають бути виключені з переліку, який транслюватиме такі важливі і потрібні дітям телевізійні уроки в час карантину!"

Піпа також повідомила, що направила офіційні запити до Офісу Президента та до українських телеканалів щодо того, чи отримували керівники цих каналів пропозицію від ОП транслювати ці відеоуроки.

Як повідомлялося, з ініціативи Президента Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», який має на меті забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

У межах проєкту 40 педагогів з Києва запишуть відеоуроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Відеоуроки можна буде подивитися на українських телеканалах, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Стартує освітній проєкт 6 квітня. Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці.